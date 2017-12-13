Тимофеева: Год экологии дал старт большой работе

О том, что Год экологии помог объединить людей и положил начало большой работе, заявила заместитель председателя Госдумы, сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева на заседании Федерального экологического совета форума "Экотех" в Москве, сообщается на официальном сайте Общероссийского народного фронта.

"Год экологии объединил неравнодушных людей, привлек внимание общественности и органов власти всех уровней к проблемам окружающей среды. Он помог консолидировать усилия, чтобы реально продвинуться в решении тех вопросов, которыми долгое время не занимались. Он дал старт большой работе, это можно считать его главным итогом", — подчеркнула Тимофеева.

По словам Тимофеевой, депутаты Госдумы совместно с сотрудниками Минприроды России и надзорных органов провели инвентаризацию нормативно-правовой базы в сфере экологии, выявили проблемы и сформировали дорожную карту для их решения.

Ключевыми направлениями экологической повестки в этом году оказались реформа в сфере обращения с отходами, сохранение лесного фонда, развитие системы особо охраняемых природных территорий, обращение с животными, контроль вредных выбросов предприятий и внедрение наилучших доступных технологий.

Тимофеева обратила внимание на то, что в рамках Года экологии было проведено большое количество экологических акций, в которых участвовали молодежь, активисты ОНФ и просто неравнодушные граждане. Так, на интерактивную карту свалок ОНФ граждане направили более 15 тысяч заявок, а в регионах прошло более 1,3 тысячи субботников для ликвидации несанкционированных свалок.

"Уверена, что и в следующем, 2018 году, объявленном президентом России Годом добровольца (волонтера), экологические акции продолжатся. В этом смысле Год добровольца станет логичным продолжением Года экологии, — считает сопредседатель центрального штаба ОНФ. — Конечно, мы ждем, что в следующем году возрастет активность граждан и в других сферах".

В работе первого дня форума "Экотех" приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, губернаторы и региональные министры охраны окружающей среды, руководители структурных подразделений Росприроднадзора и Рослесхоза, крупных российских компаний, экологи и ученые.