Минприроды России: задачи Года экологии выполнены

Итоги Года экологии в России были подведены на заседании Федерального экологического совета при Минприроды России "Год экологии: главные задачи и их реализация, перспективы" в рамках международной выставки-форума "Экотех" и V Всероссийского съезда по охране окружающей среды, сообщает пресс-служба форума.

"Сегодня мы можем констатировать, что главные задачи Года экологии выполнены. Мы увидели интерес граждан и бизнес-сообщества к проблемам охраны окружающей среды, продолжили системную работу по формированию новой законодательной оболочки в сфере экологии", – цитирует пресс-служба заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Мурада Керимова.

По словам вице-спикера Государственной Думы ФС РФ Ольги Тимофеевой, в Год экологии в области законотворчества разработана сфера обращения с отходами и пакет лесных законов, законы о жестоком обращении с животными и о наилучших доступных технологиях.

Промышленные компании завершили 107 мероприятий по модернизации производства и установке очистных сооружений на сумму более 79 миллиардов рублей, еще 70 таких проектов будут реализованы в период с 2018 по 2025 год в рамках четырехсторонних соглашений между Минприроды России, Росприроднадзором, правительствами регионов и крупнейшими отечественными предприятиями.

Ликвидация большого количества стихийных свалок, разработка масштабных проектов реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, составление карты оползней – об этих мероприятиях Года экологии в Крыму рассказал министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев.

О строительстве новых очистных сооружений, проектировании первой в России ООПТ категории "геопарк" под названием "Янган-Тау", а также о развитии биорезервата "Башкирский Урал" рассказал министр природопользования и экологии Республики Башкортостан.

На заседании был отмечен "Серный проект" – внедрение инновационных технологий на предприятии "ГМК "Норильский никель" в Красноярском крае, а также новые экологичные технологии горизонтального бурения скважин, строительство уникального нефтеналивного терминала по технологиям нулевого сброса и масштабный проект восстановления ценных пород рыб в ЯНАО.