В СФ предлагают сделать детские экопроекты международными

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает сделать детские экологические проекты на Каспии и в Арктике международными.

Сенатор заявила, что к работе над сохранением богатств Каспия и Нижнего Поволжья следует приобщать детей и из других прикаспийских стран. "Таким же интернациональным может стать и проект экологического сотрудничества в Арктике, в котором наряду с российскими регионами участвовали бы страны бассейна Баренцева моря", — сказала она.

Подводя итоги Года экологии, спикер отметила, что всего за год в стране прошло порядка 7 тысяч мероприятий экологической направленности. В них приняло участие около 20 миллионов человек. Повсеместно включились в региональные и всероссийские проекты дети и молодежь.

Парламентарий считает, что нельзя останавливаться на достигнутом, нужно двигаться вперед. "Год экологии завершается, но мероприятия, призванные научить молодое поколение любви к природе, должны быть продолжены", — подчеркнула она.

"Следует создать единый сборник методических рекомендаций и единый информационный портал о деятельности по развитию экологического образования, а также активизировать взаимодействие с национальными парками и заповедниками, которые могут быть не только местами отдыха, но и центрами экологического просвещения", — подытожила Валентина Матвиенко.