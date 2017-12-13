В СФ предлагают сделать детские экопроекты международными

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает сделать детские экологические проекты на Каспии и в Арктике международными.
Сенатор заявила, что к работе над сохранением богатств Каспия и Нижнего Поволжья следует приобщать детей и из других прикаспийских стран. "Таким же интернациональным может стать и проект экологического сотрудничества в Арктике, в котором наряду с российскими регионами участвовали бы страны бассейна Баренцева моря", — сказала она.
Парламентарий считает, что нельзя останавливаться на достигнутом, нужно двигаться вперед. "Год экологии завершается, но мероприятия, призванные научить молодое поколение любви к природе, должны быть продолжены", — подчеркнула она.
"Следует создать единый сборник методических рекомендаций и единый информационный портал о деятельности по развитию экологического образования, а также активизировать взаимодействие с национальными парками и заповедниками, которые могут быть не только местами отдыха, но и центрами экологического просвещения", — подытожила Валентина Матвиенко.