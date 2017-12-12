Сергей Донской: Тысячи субботников прошли во всех регионах России

В 2017 году во Всероссийской акции по восстановлению лесов приняли участие более 5,5 миллиона человек, об этом сообщил Сергей Донской, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости на полях вставки "Экотех-2017".

"Нам удалось привлечь внимание граждан к проблемам охраны окружающей среды, сплотить их вокруг ценностей, связанных с охраной природы", — сказал министр. Он также отметил, что проведена большая работа как с предприятиями для перехода на доступные технологии, так и с гражданами, благодаря чему вырос интерес к природоохранной теме.

"Люди начинают понимать, как много зависит от них самих", — сказал он.

Министр сообщил, за год прошло около полутора тысяч мероприятий эколого-просветительской направленности с привлечением детей и молодёжи, граждане смогли узнать, как живёт заповедная система и какие задачи для её сохранения ставит перед собой государство.

Донской отметил, что повышается ответственность региональных властей, крупных компаний, сокращаются выбросы и сбросы. "Но при этом ситуация по стране разная, и мы понимаем, что поле для работы очень большое", — сказал Донской.