Год экологии стал драйвером изменений в вопросах охраны природы

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Проведение Года экологии в России позволило решить ряд актуальных проблем в природоохранной сфере, но еще много вопросов остается на повестке дня. Об этом заявили участники пленарного заседания и открытия V Всероссийского съезда по охране окружающей среды и выставки-форума "Экотех-2017".

В частности, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов подчеркнул, что коренным образом изменено законодательство, а в экономику страны внедряются лучшие доступные технологии, ориентированные на снижение негативного влияния на окружающую среду.

"Год экологии — это драйвер качественных изменений в природоохранной сфере, природопользовании и экологической безопасности. Но мы еще находимся в начале длинного пути по реформированию экологической сферы. Окончательную оценку наших действий спустя годы дадут только будущие поколения", — заявил он.

Иванов также зачитал обращение президента России Владимира Путина к участникам и гостям форума. Глава государства отметил, что Год экологии помог объединить вокруг своих программ и инициатив неравнодушных к охране природы людей, а также послужил консолидации общества, государства и бизнеса для ответа на глобальные и национальные вызовы.

В свою очередь министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что за последние четыре года в России было ликвидировано более 4,5 миллиона тонн отходов. По его словам, это позволило улучшить условия проживания для 16 миллионов граждан.

Министр также сообщил, что за этот период был проведен мониторинг, по результатам которого было выявлено 1,8 тысячи объектов накопленного вреда в 80 субъектах страны.

"Площадь загрязненных земель составляет 160 тысяч гектаров; масса накопленных отходов — 260 миллионов тонн", — констатировал глава Минприроды РФ.

Проблема отходов наиболее остро стоит в Московской области. На этот вопрос внимание участников мероприятия обратил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, одним из способов успешного решения проблемы стала реализация программы "Чистая страна".

Воробьев также выступил с заявлением о необходимости введения в России закона о раздельном сборе мусора. По его словам, это поможет навести порядок в сфере обращения с отходами.

Воробьев предложил ввести льготы для граждан, которые будут сортировать мусор перед тем, как его выбросить.

"Те, кто разделяет мусор, должны платить меньше, чем те, кто игнорирует правила и закон. Эта практика всемирно используется, и Россия не должна быть исключением", — сказал он.

Все поднятые на пленарной сессии темы более подробно обсудят эксперты в ходе дискуссий и круглых столов, а итоговые решения будут отражены в заключительных соглашениях и резолюции форума.