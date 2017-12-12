Съезд по охране окружающей среды и форум "Экотех" завершат Год экологии

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. "На Всероссийском съезде по охране окружающей среды 12-14 декабря мы подведем итоги не только Года экологии, но и обсудим результаты работы за последние четыре года, сформулируем основные направления, по которым необходимо двигаться", — заявил в интервью РИА Новости накануне съезда глава Минприроды России Сергей Донской.
Ожидается, что съезд станет крупнейшей дискуссионной площадкой для профессионального экологического сообщества, в работе которой примут участие более 2 тысяч человек.
По их словам, итогом работы съезда станет резолюция, которая консолидирует позиции и наработки крупнейших экспертов в области экологии, ученых смежных сфер, бизнесменов, общественных активистов, политиков России и мира.
Документ ляжет в основу государственной доктрины по охране окружающей среды, сформулирует стратегию развития страны и основные принципы реализации экологической политики России на несколько десятилетий вперед.
На выставке "Экотех" будут представлены компании, уже внедрившие на производство или разрабатывающие наилучшие доступные технологии по снижению загрязняющих выбросов и сбросов, сокращению образования отходов, снижению потребления ресурсов.
Ожидается, что участниками выставочной и деловой программы форума станет более 10 тысяч человек из более чем 50 стран мира.
Как пояснили организаторы мероприятий, среди ключевых участников — представители федерального правительства и всех 85 регионов, делегации из более чем 45 стран мира, ведущие ученые и общественные деятели. Международное информационное агентство "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятий, которые пройдут в "Крокус Экспо".