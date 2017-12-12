Съезд по охране окружающей среды и форум "Экотех" завершат Год экологии

Открывающиеся во вторник в Москве V Всероссийский съезд по охране окружающей среды и вторая международная выставка-форум "Экотех" станут ключевыми событиями завершающегося Года экологии и особо охраняемых природных территорий.

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. "На Всероссийском съезде по охране окружающей среды 12-14 декабря мы подведем итоги не только Года экологии, но и обсудим результаты работы за последние четыре года, сформулируем основные направления, по которым необходимо двигаться", — заявил в интервью РИА Новости накануне съезда глава Минприроды России Сергей Донской.

Ожидается, что съезд станет крупнейшей дискуссионной площадкой для профессионального экологического сообщества, в работе которой примут участие более 2 тысяч человек.

"В ходе работы съезда будет затронута одна из наиболее острых экологических проблем — увеличение размеров образования и накопления отходов в окружающей среде. Для обсуждения будет представлен комплекс мер, направленных на сокращение объемов текущего захоронения отходов путем их утилизации и переработки, а также на сокращение количества ранее накопленных отходов", — отметили организаторы съезда.

По их словам, итогом работы съезда станет резолюция, которая консолидирует позиции и наработки крупнейших экспертов в области экологии, ученых смежных сфер, бизнесменов, общественных активистов, политиков России и мира.

Документ ляжет в основу государственной доктрины по охране окружающей среды, сформулирует стратегию развития страны и основные принципы реализации экологической политики России на несколько десятилетий вперед.

На выставке "Экотех" будут представлены компании, уже внедрившие на производство или разрабатывающие наилучшие доступные технологии по снижению загрязняющих выбросов и сбросов, сокращению образования отходов, снижению потребления ресурсов.

"Особое внимание будет уделено вопросам энергетики и промышленной экологии, глобальному изменению климата. Ключевыми темами повестки форума станут обсуждение стратегии экологической безопасности России на срок до 2025 года, социальная и экологическая ответственность бизнеса, стимулирование инноваций в сфере природоохранных технологий", — уточнили организаторы.

Ожидается, что участниками выставочной и деловой программы форума станет более 10 тысяч человек из более чем 50 стран мира.

Как пояснили организаторы мероприятий, среди ключевых участников — представители федерального правительства и всех 85 регионов, делегации из более чем 45 стран мира, ведущие ученые и общественные деятели. Международное информационное агентство "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятий, которые пройдут в "Крокус Экспо".