Итоги Года экологии подвели в Ростовской области

Итоги тематического года подвели на заседании общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области, сообщается на официальном сайте Года экологии.

Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин подчеркнул, что вопросы экологии затрагивают интересы всех жителей региона, и пообещал уделять пристальное внимание взаимодействию с общественностью в этой сфере.

"На Дону в рамках Года экологии реализуется 100 природоохранных проектов, их выполнение идет в соответствии с планом", — добавила заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Любовь Жадан.

Другой важной темой заседания стала водохозяйственная обстановка в регионе.

В последние годы на Нижнем Дону фиксируют маловодье и, как следствие, напряженную водохозяйственную обстановку. Именно по этой причине вопрос обеспечения водохозяйственного комплекса ресурсами актуален для Ростовской области.

По результатам заседания совета специалисты дали органам власти ряд рекомендаций. В частности, муниципалитеты и контролирующие организации должны обеспечить строгое соблюдение режима хозяйственной деятельности предприятиями-водопользователями. Также необходимо вести активную разъяснительную работу по вопросу экономного и рационального использования водных ресурсов.

В этот же день Фишкин вручил памятные знаки "80-лет Ростовской области", почетные грамоты и благодарственные письма министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области жителям региона, которые внесли значимый вклад в охрану природы Донского края.