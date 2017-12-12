Итоги Года экологии подвели в Ростовской области

Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин подчеркнул, что вопросы экологии затрагивают интересы всех жителей региона, и пообещал уделять пристальное внимание взаимодействию с общественностью в этой сфере.
"На Дону в рамках Года экологии реализуется 100 природоохранных проектов, их выполнение идет в соответствии с планом", — добавила заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Любовь Жадан.
Другой важной темой заседания стала водохозяйственная обстановка в регионе.
По результатам заседания совета специалисты дали органам власти ряд рекомендаций. В частности, муниципалитеты и контролирующие организации должны обеспечить строгое соблюдение режима хозяйственной деятельности предприятиями-водопользователями. Также необходимо вести активную разъяснительную работу по вопросу экономного и рационального использования водных ресурсов.
В этот же день Фишкин вручил памятные знаки "80-лет Ростовской области", почетные грамоты и благодарственные письма министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области жителям региона, которые внесли значимый вклад в охрану природы Донского края.