Тимофеева: Год добровольца станет логичным продолжением Года экологии

Новый, 2018 год – Год добровольца – станет логичным продолжением Года экологии, потому что люди готовы принимать участие в различных экологических акциях, убирать свалки, сажать деревья, помогать заповедникам и зоопаркам, заявила вице-спикер Госдумы, сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева накануне второй международной выставке-форуме "Экотех".

Она также выразила уверенность в том, что в 2018 году будет много "зеленых" акций с участием добровольцев.

По словам Ольги Тимофеевой, несмотря на то, что год экологии закончился, работа в этой сфере продолжается.

"Лучшим итогом Года экологии можно считать тот импульс, который он придал нашей будущей работе, — отметила она.- Вместе с Минприроды нам важно реализовать в ближайшие годы ту серьезную повестку, которую мы смогли совместно сформировать за этот год. Проведена полная инвентаризация природоохранного законодательства, выявлены проблемы и пробелы, намечена дорожная карта по всем ключевым направлениям: отходы, охрана леса, особо охраняемые природные территории и сохранение биоразнообразия, обращение с животными".