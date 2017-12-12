Тимофеева: Год добровольца станет логичным продолжением Года экологии

По словам Ольги Тимофеевой, несмотря на то, что год экологии закончился, работа в этой сфере продолжается.
"Лучшим итогом Года экологии можно считать тот импульс, который он придал нашей будущей работе, — отметила она.- Вместе с Минприроды нам важно реализовать в ближайшие годы ту серьезную повестку, которую мы смогли совместно сформировать за этот год. Проведена полная инвентаризация природоохранного законодательства, выявлены проблемы и пробелы, намечена дорожная карта по всем ключевым направлениям: отходы, охрана леса, особо охраняемые природные территории и сохранение биоразнообразия, обращение с животными".