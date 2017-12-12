Подмосковье вошло в число лидеров проекта ОНФ "Генеральная уборка"

По предварительным итогам, Московская область занимает второе место среди субъектов РФ по темпам ликвидации свалок, заявил член регионального штаба ОНФ Сергей Андреев на пресс-конференции, посвященной итогам проекта Общероссийского народного фронта по борьбе с незаконными свалками "Генеральная уборка". Об этом сообщается на сайте министерства экологии и природопользования региона.

В свою очередь глава ведомства Александр Коган отметил, что в результате совместной работы ОНФ, минэкологии и ряда других ведомств с момента старта проекта было ликвидировано 457 нелегальных свалок, что составляет более 87% от общего числа, указанного на интерактивной карте "Генеральной уборки". Он также выразил уверенность, что до конца года все зафиксированные навалы мусора в регионе будут убраны.

Окончательные итоги проекта "Генеральная уборка" в 2017 году будут подведены 18-19 декабря, в ходе Форума действий ОНФ.