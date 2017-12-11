В Саратовской области высажено более 5 миллионов саженцев в 2017 году

На территории лесного фонда и населенных пунктов в 2017 году высажено более 5 миллионов саженцев деревьев и кустарников, а в Левобережье завершено создание новой системы переработки и утилизации ТКО, говорится в сообщении со ссылкой на представителей региональных ведомств.
За год в регионе прошли шесть экологических фестивалей, четыре выставки, два научных семинара, восемь конференций, были и экологические десанты, и студенческие научные форумы, олимпиады, экологические конкурсы, открытые уроки и многие другие природоохранные акции.
"После общения с представителями власти и общественности могу с уверенностью сказать, что в Саратовской области все проекты будут реализованы", — цитирует сайт Альбину Дудареву.