В Саратовской области высажено более 5 миллионов саженцев в 2017 году

Предварительные итоги Года экологии в Саратовской области подвели в рамках Гражданского форума - 2017 на базе СГАУ, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

В подведении итогов приняла участие Альбина Дударева, член Общественной палаты РФ, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды.

На территории лесного фонда и населенных пунктов в 2017 году высажено более 5 миллионов саженцев деревьев и кустарников, а в Левобережье завершено создание новой системы переработки и утилизации ТКО, говорится в сообщении со ссылкой на представителей региональных ведомств.

За год в регионе прошли шесть экологических фестивалей, четыре выставки, два научных семинара, восемь конференций, были и экологические десанты, и студенческие научные форумы, олимпиады, экологические конкурсы, открытые уроки и многие другие природоохранные акции.

"После общения с представителями власти и общественности могу с уверенностью сказать, что в Саратовской области все проекты будут реализованы", — цитирует сайт Альбину Дудареву.