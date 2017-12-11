Жители Санкт-Петербурга спасли краснокнижного ястреба

Жители Калининского района Санкт-Петербурга спасли ястреба-тетеревятника, занесенного в городскую Красную книгу, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Птицу, которую чуть не заклевали вороны, передали в центр реабилитации и ретроиндукции диких животных "Сирин", где ей подберут специальное питание и особый уход.

Помимо таких хищников, как совы, канюки и беркуты, в центре находятся журавли, цапли, утки и чайки.