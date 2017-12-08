Донской: "Экотех" должен стать крупнейшим в мире форумом по охране природы

Как отметил Донской, на сегодняшний день в мире нет регулярно проводимых крупных конгрессных мероприятий экологической тематики, хотя глобальные экологические вызовы рождают запрос на такую площадку.
"Время от времени проводятся различные тематические конференции и форумы, например Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата. А ежегодного мероприятия в сфере экологии уровня Всемирного экономического форума в Давосе пока нет", — подчеркнул министр.
Вторая международная выставка-форум "Экотех", которая станет итоговым событием Года экологии в России, будет проходить 12-14 декабря в Москве. Организаторы ожидают, что в ней примут участие 10 тысяч человек из 50 стран.