Донской: "Экотех" должен стать крупнейшим в мире форумом по охране природы

Международная выставка-форум «Экотех» должна стать крупнейшей в мире площадкой, где будут обсуждаться вопросы зеленой экономики и сохранения природы. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, сообщает пресс-служба форума.

"Россия как крупнейший в мире экологический донор способна и готова принимать у себя международный экологический форум соответствующего масштаба. "Экотех" должен стать лидирующей площадкой для обсуждения устойчивого развития и охраны природы. Это цель, которую мы ставим перед собой и к которой будем идти", — сказал глава Минприроды.

Как отметил Донской, на сегодняшний день в мире нет регулярно проводимых крупных конгрессных мероприятий экологической тематики, хотя глобальные экологические вызовы рождают запрос на такую площадку.

"Время от времени проводятся различные тематические конференции и форумы, например Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата. А ежегодного мероприятия в сфере экологии уровня Всемирного экономического форума в Давосе пока нет", — подчеркнул министр.

Вторая международная выставка-форум "Экотех", которая станет итоговым событием Года экологии в России, будет проходить 12-14 декабря в Москве. Организаторы ожидают, что в ней примут участие 10 тысяч человек из 50 стран.