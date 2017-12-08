На форуме "Экотех-2017" обсудят изменение климата в Арктике

Круглый стол "Изменение климата в Арктике: последствия и адаптация" пройдет в рамках деловой программы второй международной выставки-форума "Экотех", сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

В мероприятии примут участие советник президента Российской Федерации и специальный представитель президента по вопросам климата Александр Бедрицкий, руководители и ученые Росгидромета, Российской академии наук и WWF России. © РИА Новости / Виталий Аньков Экорейтинги и зеленое строительство станут темами секции на "Экотех-17" Участники обсудят социально-экономические и экологические последствия изменений климата в Арктическом регионе, а также возможности адаптации к ним, включая вопросы мониторинга климата и климатического обслуживания, научных исследований, охраны окружающей среды и подготовки кадров для работы в регионе.