На форуме "Экотех-2017" обсудят изменение климата в Арктике

В мероприятии примут участие советник президента Российской Федерации и специальный представитель президента по вопросам климата Александр Бедрицкий, руководители и ученые Росгидромета, Российской академии наук и WWF России.
Участники обсудят социально-экономические и экологические последствия изменений климата в Арктическом регионе, а также возможности адаптации к ним, включая вопросы мониторинга климата и климатического обслуживания, научных исследований, охраны окружающей среды и подготовки кадров для работы в регионе.