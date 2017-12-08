В Бурятии построили полигон для размещения твердых коммунальных отходов

В сельском поселении Эгитуйское Еравнинского района Республики Бурятия построили новый объект санкционированного размещения твердых коммунальных отходов, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

© РИА Новости / Григорий Сысоев Путин поручил проанализировать эффективность мер по переработке ТКО Вместительность полигона рассчитана 42,8 тысячи кубометров. Объект позволит сократить число несанкционированных свалок и исключить загрязнение почвы и водотоков. Также он обеспечит необходимые эпидемиологические условия проживания населения. Появление полигона поможет соблюсти нормы предельно допустимых воздействий на почвенный покров, водные объекты и экосистемы озера Байкал.