Ингушетия заняла первое место в акции "Вода России"

Республика Ингушетия заняла первое место среди субъектов Российской Федерации, принимавших участие в акции "Вода России", сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Участники круглого стола по охране окружающей среды, прошедшего в регионе, также отметили, что в Ингушетии было проведено 84 мероприятия, посвященных Году экологии.

"Вызвать искренний интерес у граждан к важным природоохранным мероприятиям, повысить их естественную активность – очень непросто. Очень важно, что Министерство природных ресурсов и экологии России взяло на себя большой объем этой работы по вовлечению жителей страны в ее экологическую повестку", — сказала председатель МОО "Природоохранный союз" Вероника Тарбаева.

Помимо этого министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской отметил в своем официальном докладе, что Ингушетия – это субъект, оказывающий наименьшее негативное воздействие на окружающую среду.