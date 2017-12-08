Ингушетия заняла первое место в акции "Вода России"

Участники круглого стола по охране окружающей среды, прошедшего в регионе, также отметили, что в Ингушетии было проведено 84 мероприятия, посвященных Году экологии.
"Вызвать искренний интерес у граждан к важным природоохранным мероприятиям, повысить их естественную активность – очень непросто. Очень важно, что Министерство природных ресурсов и экологии России взяло на себя большой объем этой работы по вовлечению жителей страны в ее экологическую повестку", — сказала председатель МОО "Природоохранный союз" Вероника Тарбаева.
Помимо этого министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской отметил в своем официальном докладе, что Ингушетия – это субъект, оказывающий наименьшее негативное воздействие на окружающую среду.