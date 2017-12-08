ОНФ представит Путину доклад по экологии

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) планирует представить президенту РФ Владимиру Путину доклад по экологии в России, сообщила журналистам сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева.
Тимофеева уточнила, что доклад планируется представить в рамках форума действий ОНФ "Россия, устремленная в будущее", если президент решит принять участие в мероприятии.
"Мы планируем, что это будет пленарка (во второй день форума — ред.), где будут все 4,5 тысячи человек. Мы ожидаем нашего лидера, новые задачи, которые поставит нам президент страны", — пояснила она.
Форум действий ОНФ "Россия, устремленная в будущее" пройдет в Москве 18-19 декабря.