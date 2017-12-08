ОНФ представит Путину доклад по экологии

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) планирует представить президенту РФ Владимиру Путину доклад по экологии в России, сообщила журналистам сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева.

"В течение этого года мы провели четыре огромные межрегиональные конференции <…> Мы готовим свои предложения, что же нужно изменить — в законодательстве, в подходах, в направлениях, — чтобы реально улучшить ситуацию. Мы готовим большой доклад и надеемся, что он будет презентован. Но он может быть презентован и в рамках первого дня, и в принципе просто представлен потом президенту", — сказала она.

Тимофеева уточнила, что доклад планируется представить в рамках форума действий ОНФ "Россия, устремленная в будущее", если президент решит принять участие в мероприятии.

"Мы планируем, что это будет пленарка (во второй день форума — ред.), где будут все 4,5 тысячи человек. Мы ожидаем нашего лидера, новые задачи, которые поставит нам президент страны", — пояснила она.

Форум действий ОНФ "Россия, устремленная в будущее" пройдет в Москве 18-19 декабря.