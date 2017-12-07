Артур Чилингаров поблагодарил МИА "Россия сегодня" за работу

Специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров поблагодарил МИА «Россия сегодня» и проект arctic.ru за освещение вопросов развития Арктики. Сайт arctic.ru полностью приводит текст телеграммы генеральному директору агентства Дмитрию Киселеву: