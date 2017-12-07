Активисты ОНФ добились ликвидации старой свалки ядохимикатов

В сообщении говорится, что залежи дуста (химического препарата для уничтожения вредных насекомых) на протяжении десятилетий находились в опасной близости от жилых домов. В настоящее время применение препарата запрещено, поскольку он представляет опасность для здоровья человека.
После того как местные жители обозначили свалку, активисты регионального отделения ОНФ направили обращения в природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор, минприроды Алтайского края с просьбой провести проверку и принять меры.
После ликвидации свалки и завершения земляных работ были взяты повторные пробы почвы, в результате исследований которых установлено, что содержание химических препараторов в почве не превышает ориентировочно допустимую концентрацию.
В ходе реализации проекта ОНФ "Генеральная уборка" с февраля 2017 года жители Алтайского края нанесли на интерактивную карту 148 мест незаконного складирования мусора, 76 свалок уже ликвидированы. Результаты работы в Алтайском крае активисты ОНФ представят на форуме ОНФ "Россия, устремленная в будущее", который состоится в Москве 18-19 декабря.