Минприроды РФ расширит список водно-болотных угодий международного значения

На заседании общественного совета при Минприроды России принято решение о расширении списка водно-болотных угодий международного значения, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Андрея Колодкина, в настоящее время министерством проработан вопрос о включении новых водно-болотных угодий (ВБУ) в российский Рамсарский список, состоящий из 35 ВБУ.

Колодкин отметил, что к настоящему времени утверждено 15 положений о водно-болотных угодьях международного значения, положения о ВБУ не утверждены в восьми субъектах Российской Федерации.

"Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Республика Башкортостан) высказались в пользу включения ООПТ "Русский заворот" (Ненецкий автономный округ), "Пасвик" (Мурманская область) и "Аслы-куль" (Республика Башкортостан) в российский список водно-болотных угодий международного значения", — сообщил Колодкин.

Ранее органам исполнительной власти ряда субъектов РФ было поручено совместно с Минприроды России разработать и утвердить положения о расположенных на их территориях водно-болотных угодьях, имеющих международное значение в качестве мест обитания водоплавающих птиц в рамках выполнения обязательств Рамсарской конвенции.

Вместе с этим предстоит провести работу совместно с профильными органами субъектов РФ по сбору и обобщению информации для подготовки обновленных электронных Рамсарских информационных листов (РИЛ) по рамсарским ВБУ — они составляют часть информационного пакета при представлении в секретариат Рамсарской конвенции.

Как только обновленные РИЛ будут готовы, Минприроды России планирует приступить к разработке необходимых нормативных правовых актов и их согласованию с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации и субъектами РФ.

В границах водно-болотных угодий возможно создание особо охраняемых природных территорий федерального, регионального или местного значения. В настоящее время в состав 31 из 35 ВБУ международного значения полностью или частично входят федеральные и региональные ООПТ.

Рамсарская конвенция — конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом как место обитания водоплавающих птиц. Участниками конвенции помимо Российской Федерации являются более 150 государств, на территории которых находится 1926 водно-болотных угодий международного значения общей площадью 187 984 550 гектаров.