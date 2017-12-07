Челябинская область перейдет на новую схему обращения с ТКО в 2018 году

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами должна заработать в Челябинской области в июле 2018 года. Такую задачу перед региональным минэкологии поставил губернатор области Борис Дубровский. Он также поручил ведомству в ближайшее время выбрать региональных операторов ТКО и создать условия для начала их деятельности, сообщает пресс-служба губернатора.

"Работа по созданию новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе ведется в соответствии с федеральным законом, и эта задача, которая поставлена президентом РФ Владимиром Путиным перед правительством Челябинской области, должна быть выполнена в срок, до 1 июля 2018 года. Южный Урал входит в число лидеров среди регионов России по реализации новой системы обращения с отходами, и мы должны завершить построение новой системы в установленные сроки", — подчеркнул Дубровский.

По информации пресс-службы, такие сжатые сроки определены необходимостью закрыть действующие полигоны ТБО в ряде муниципалитетов, поскольку они давно исчерпали ресурс. Помимо этого создание новой системы позволит решить проблему рекультивации свалки в центре Челябинска.

Согласно новой системе по обращению с твердыми коммунальными отходами, область поделена на шесть кластеров, в каждом из которых создаются современные объекты по обращению с ТКО. Также для кластеров будет определен региональный оператор.