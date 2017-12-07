Челябинская область перейдет на новую схему обращения с ТКО в 2018 году

По информации пресс-службы, такие сжатые сроки определены необходимостью закрыть действующие полигоны ТБО в ряде муниципалитетов, поскольку они давно исчерпали ресурс. Помимо этого создание новой системы позволит решить проблему рекультивации свалки в центре Челябинска.
Согласно новой системе по обращению с твердыми коммунальными отходами, область поделена на шесть кластеров, в каждом из которых создаются современные объекты по обращению с ТКО. Также для кластеров будет определен региональный оператор.