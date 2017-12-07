Особо охраняемый водный объект создан на севере Подмосковья

Правительство Московской области утвердило положение об особо охраняемом водном объекте "Долина реки Лутосни", сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.

Общая площадь территории составила 7658 гектаров. Объект располагается в Дмитровском и Солнечногорском районах, а также в городском округе Клин. Под особой охраной теперь будут находиться уникальные природные комплексы долины Лутосни и ее притоков — малых рек Субычи, Кимерши и Афанасовки.

"На территории "Долина реки Лутосни" зафиксировано обитание 20 редких видов животных, нуждающихся в особой охране, включая краснокнижных рыб — европейского хариуса и ручьевую миногу, а также птиц: осоеда, черного коршуна, лугового и полевого луней, белоспинного дятла и кедровку", — говорится в сообщении со ссылкой на министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана.

Режим особой охраны на водном объекте запрещает все виды строительства, рубку деревьев, ловлю рыбы в Лутосне. Допускается прокладывание экотроп, пешие и лыжные прогулки, а также сбор грибов, ягод и орехов (кроме внесенных в Красные книги России и Подмосковья).