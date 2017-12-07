В сборе вторичных ресурсов приняло участие более 436 тысяч воронежцев

С 10 по 20 ноября в Воронежской области проходила ежегодная акция «Декада сбора вторичных материальных ресурсов», в рамках которой население собирает и передает на переработку макулатуру, полимеры, стекло и металлолом, сообщает пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии региона.

В этом году в акции приняло участие более 436 тысяч человек. В ходе мероприятия собрали 703,9 тонны макулатуры, 18,1 тонны полимерных отходов, 6,2 тонны стеклобоя, 0,8 тонны металлолома и 1,6 тонны отработанных шин. Кроме того, жители собрали 17 978 батареек.

В мероприятии также участвовали 17 исполнительных органов государственной власти региона. Совместно с подведомственными организациями они собрали 443,4 тонны макулатуры и 2,6 тонны полимерных материалов. Больше всего макулатуры — 2,1 тонны — собрали в управлении государственного технического надзора Воронежской области.