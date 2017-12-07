Донской предложил снизить налоги на транспорт для владельцев электрокаров

Глава Минприроды РФ Сергей Донской заявил, что автомобилисты на электрокарах должны получить существенные преференции – бесплатные парковки и сниженные налоги на транспорт, сообщается на официальном сайте Года экологии.

Выступая на открытии Транспортной недели в Москве, министр отметил, что развитие системы использования общественного и личного электрического транспорта и гибридных автомобилей — одна из важнейших задач.

Донской также подчеркнул, что в Год экологии усилиями Минтранса России и МВД России в Правилах дорожного движения появились нормы, определяющие понятие "экологический транспорт", что позволит сформировать преференции на региональном уровне, прежде всего в Москве, Санкт-Петербурге и других российских мегаполисах.

Министр добавил, что сократить загрязнение воздуха автотранспортом также можно с помощью улучшения условий дорожного движения — строительства современных дорожных развязок и других мероприятий, которые способствуют связности улично-дорожной сети и таким образом снижают коэффициент перепробега автотранспорта.

Глава Минприроды подчеркнул, что на сегодняшний день приоритетной задачей для ведомства является разработка совместно с Минтрансом и Минпромторгом стратегии обеспечения экологически устойчивого развития транспортного комплекса Российской Федерации.

"Документ позволит сформировать наиболее приоритетные меры по снижению выбросов от автотранспорта за счет современных методов управления и организации дорожного движения, интеллектуальных систем транспорта, телематики, навигации, автономного и автоматического вождения, современной парковочной политики", — резюмировал Донской.