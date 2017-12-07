Экоконтейнеры появились у здания Минприроды Дагестана

Экобокс и контейнер для раздельного сбора мусора появились у здания министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан в среду, 6 декабря, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Экобокс предназначен для сбора использованных батареек, аккумуляторов, термометров и ртутьсодержащих ламп. Второй контейнер позволит сортировать мусор на бумагу, пластик, стекло и другие отходы.

"В течение этого года специалистами была разработана генеральная схема очистки республики; определены региональные операторы, которые будут заниматься сбором, транспортировкой, сортировкой и утилизацией отходов в южной и горной зонах республики; определены места и подготовлены площадки для строительства современных полигонов и мест временного хранения ТКО и много другое", — цитирует сайт министра природных ресурсов и экологии РД Набиюлу Карачаева, участвовавшего в презентации боксов.

Всего семь экобоксов установлены на сегодняшний день в Дагестане: по два в Махачкале и Дербенте и три — в Каспийске. 100 контейнеров для сбора ртутьсодержащих ламп, градусников и батареек установят в Дагестане до конца 2017 года во дворах жилых домов.