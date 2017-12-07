Посол океанов при ООН Льюис Пью примет участие в "Экотехе-2017"

Британский пловец-экстремал, посол океанов при ООН и специалист по морскому праву Льюис Пью примет участие в мероприятиях второй международной выставки-форума "Экотех", сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Льюис Пью способен долго находиться в ледяной воде без спецснаряжения, увлекается экстремальным плаванием и обладает десятками мировых рекордов в этом виде спорта. В 2007 году пловец совершил серию заплывов вокруг Северного полюса, стремясь привлечь внимание общества к проблеме изменения климата, в 2010 году Пью переплыл ледниковое озеро на горе Эверест, в 2016 году совершил заплыв в озере Байкал. В настоящее время британский пловец занимается проектом создания охраняемых зон вокруг Антарктиды.

"Будущее каждой страны и всей нашей планеты, судьбу следующих поколений будет определять развитие зеленой экономики и экологически чистых технологий. Россия за свою историю совершила немало прорывов в науке и технологиях. "Экотех" — это своевременный сигнал миру о том, что Россия готова стать лидером в области экологически устойчивых технологий", — цитирует сайт Льюиса Пью.

В 2016 году, накануне Года экологии в России, Льюис Пью на встрече со спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым заметил, что западные СМИ уделяют очень мало внимания экологической работе в России, и предложил активнее использовать площадку Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) для объективного информирования мировой общественности.