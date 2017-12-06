Вокруг Орла создадут зеленый щит

Депутаты Орловского областного совета приняли закон о создании зеленого щита вокруг города, который закрепит за участками лесов статус особо охраняемых зон, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта.

Эксперты ОНФ выступили с инициативой о включении в состав зеленого щита лесных участков, расположенных в границах Орла и по его периметру, а также части территории балки Непрец – ботанического памятника природы.

"Лесные насаждения теперь будут находиться под охраной и окажут положительное воздействие на экологическое состояние регионального центра и здоровье граждан. Данный закон сохранит также леса вокруг Орла и особо ценную природную территорию – балку Непрец", – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Валерий Савин.