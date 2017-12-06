Экорейтинги и зеленое строительство станут темами секции на "Экотех-17"

На одной из секций второй международной выставки-форуме "Экотех" специалисты обсудят место России в глобальных экологических рейтингах и зеленое строительство, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Представители российских и международных рейтинговых агентств, общественных организаций, ученые и специалисты Росприроднадзора примут участие в двух круглых столах.

На первом мероприятии эксперты осветят тему отраслевых рейтингов экологической ответственности как нового механизма для диалога бизнеса и общества, а также информирования населения.

Помимо этого они обсудят тему рейтингов как инструмента эффективного природоохранного управления и актуальные показатели и индексы, от которых зависит устойчивое развитие отдельно взятого города, региона, страны и мира в целом.

Участники секции о зеленом строительстве рассмотрят способы снизить потребление энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания. Они также обсудят формирующуюся в России индустрию экологически безопасных строительных материалов.