Экорейтинги и зеленое строительство станут темами секции на "Экотех-17"

Представители российских и международных рейтинговых агентств, общественных организаций, ученые и специалисты Росприроднадзора примут участие в двух круглых столах.
На первом мероприятии эксперты осветят тему отраслевых рейтингов экологической ответственности как нового механизма для диалога бизнеса и общества, а также информирования населения.
Помимо этого они обсудят тему рейтингов как инструмента эффективного природоохранного управления и актуальные показатели и индексы, от которых зависит устойчивое развитие отдельно взятого города, региона, страны и мира в целом.
Участники секции о зеленом строительстве рассмотрят способы снизить потребление энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания. Они также обсудят формирующуюся в России индустрию экологически безопасных строительных материалов.