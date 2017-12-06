Площадь ООПТ в Алтайском крае увеличится в два раза к 2025 году

До 2025 года на территории Алтайского края будут вести работы по образованию новых и расширению уже существующих ООПТ – это позволит увеличить общую площадь в два раза, до 1 миллиона 601 тысячи гектаров (9,5%), сообщается на сайте минприроды региона.

На данный момент специалисты проводят полевые обследования и готовят проектные документы для создания новых ООПТ, среди которых памятники природного значения "Ермошинская степь", "Степные сопки у Локтя" и "Золотушинская степь", а также памятник природы краевого значения "Калиновский колок".

Границы заказника "Корниловский" будут расширены для сохранения таких краснокнижных растений, как ковыль перистый, гнездоцветка клобучковая, адонис пушистый и другие. Для охраны пролетных птиц в миграционные периоды, а также поддержания биоразнообразия и сохранения генофонда редких видов животных, увеличат территорию "Лифляндского" заказника.

Памятники природы регионального значения "Черный камень – Арсенина сопка", "Кураевская степь", "Аринкин курган" и "Мохнатая сопка" создадут для сохранения основных степных массивов памятника Третьяковского района. Также там появится одноименный заказник.

Сейчас площадь особо охраняемых природных территорий в Алтайском крае составляет 779,7 тысячи гектаров – 4,8% площади региона. В 101 ООПТ входят 63 памятника природы, 37 природных заказников, природный парк "Ая" и государственный природный заповедник федерального значения "Тигирекский".