Военные экологи начали сбор металлолома на острове Врангеля
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
11:4906.12.2017
(обновлено: 11:51 06.12.2017)
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В Арктике планируют собрать более 3,5 тысячи тонн металлолома в 2018 году

В соответствии с дорожной картой в следующем году на островах Котельный, Врангеля, архипелаге Новая Земля, а также на аэродроме Алыкель в Норильске планируется собрать более 3,5 тысячи тонн металлолома, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

С арктических островов собираются вывезти более 2,5 тысячи тонн металлолома.

В регионе с 2015 по 2017 год очистили 260 гектаров загрязненных территорий, собрали более 16 тысяч тонн и вывезли более 10 тысяч тонн таких отходов.

Национальный парк "Русская Арктика"
© РИА Новости / Вера КостамоНациональный парк "Русская Арктика" был создан 15 июня 2009 года. Тогда он включал в себя северную часть архипелага Новая Земля, острова Большие и Малые Оранские, Лошкина, Гемскерк и ряд других.Русская Арктика
© РИА Новости / Вера Костамо
Национальный парк "Русская Арктика" был создан 15 июня 2009 года. Тогда он включал в себя северную часть архипелага Новая Земля, острова Большие и Малые Оранские, Лошкина, Гемскерк и ряд других.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковТруднодоступность и суровый климат территорий парка позволили выжить популяциям многих животных и сохранили первозданную красоту этих мест, несмотря на то, что люди знали об островах уже в XI-XII веках.Русская Арктика
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Труднодоступность и суровый климат территорий парка позволили выжить популяциям многих животных и сохранили первозданную красоту этих мест, несмотря на то, что люди знали об островах уже в XI-XII веках.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковВ XX веке благодаря техническому прогрессу люди нашли способ выжить в суровых климатических условиях Российской Арктики.Русская Арктика
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
В XX веке благодаря техническому прогрессу люди нашли способ выжить в суровых климатических условиях Российской Арктики.
© РИА Новости / Вера КостамоБаренцево море, омывающее территорию парка с запада, полностью не замерзает. Восточное Карское море, напротив, покрывается сплошным льдом на долгие месяцы.Русская Арктика
© РИА Новости / Вера Костамо
Баренцево море, омывающее территорию парка с запада, полностью не замерзает. Восточное Карское море, напротив, покрывается сплошным льдом на долгие месяцы.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковСегодня, чтобы посетить "Русскую Арктику", не надо быть военным или ученым-исследователем, можно просто приехать на экскурсию.Русская Арктика
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Сегодня, чтобы посетить "Русскую Арктику", не надо быть военным или ученым-исследователем, можно просто приехать на экскурсию.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковМногочисленные скалы парка заселяют около 20 видов птиц, пять из которых остаются здесь зимовать.Русская Арктика
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Многочисленные скалы парка заселяют около 20 видов птиц, пять из которых остаются здесь зимовать.
© РИА Новости / Вера КостамоНа территории парка находятся единственные в России доказанные места гнездования атлантического подвида черной казарки.Русская Арктика
© РИА Новости / Вера Костамо
На территории парка находятся единственные в России доказанные места гнездования атлантического подвида черной казарки.
© РИА Новости / Вера КостамоМалые гагарки на птичьем базаре бухты Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа.Русская Арктика
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"Русская Арктика" — дом для белых медведей, атлантических моржей, нерп, морских зайцев, песцов, северных оленей, белух, полярного подвида люрика и других.
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© РИА Новости / Вера Костамо
Туры по "Русской Арктике" осуществляются с июня по сентябрь, когда погодные условия наиболее благоприятны для посещения парка неподготовленным человеком.
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