В Арктике планируют собрать более 3,5 тысячи тонн металлолома в 2018 году

Туры по "Русской Арктике" осуществляются с июня по сентябрь, когда погодные условия наиболее благоприятны для посещения парка неподготовленным человеком.

Туры по "Русской Арктике" осуществляются с июня по сентябрь, когда погодные условия наиболее благоприятны для посещения парка неподготовленным человеком.