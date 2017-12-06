Хакасия заняла второе место в рейтинге участников акции «Вода России»

"Особенность нашего региона в том, что уникальное по своей красоте и богатству природное наследие сочетается с динамичным развитием промышленного сектора экономики, поэтому моя принципиальная позиция как главы региона — неукоснительное соблюдение всех экологических требований", — отметил глава Республики Хакасия Виктор Зимин.
В Год экологии в регионе участие в массовых природоохранных мероприятиях приняли 350 тысяч человек.
Больше 4 тысяч гектаров составила площадь восстановленных лесов, а лесистость территории республики увеличивается каждый год и составляет 49,8% от всей площади региона.
Другим важным направлением работы в рамках Года экологии стало экологическое просвещение: формирование экокультуры, вовлечение активной молодежи в природоохранные акции, развитие добровольческих экологических движений. По итогам традиционных субботников собрано несколько тысяч кубических метров мусора.
На следующий день после мероприятия в республике прошел ряд круглых столов по эколого-просветительской тематике. Ученые и специалисты-практики поделились опытом природоохранной деятельности и определили векторы дальнейшего развития.
"Проведение природоохранных мероприятий не ограничится 2017 годом, мы и в дальнейшем будем работать над решением ключевых экологических проблем республики", — заверил министр природных ресурсов и экологии Хакасии Юрий Соколов.
На торжественном мероприятии почетными грамотами и благодарственными письмами наградили сотрудников, которые внесли большой вклад в развитие экологической культуры и повышение качества окружающей среды в Хакасии.