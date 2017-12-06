Хакасия заняла второе место в рейтинге участников акции «Вода России»

В рейтинге самых активных регионов - участников акции "Вода России", составленном Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Хакасия заняла второе место. Эти и другие достижения региона обсуждались в ходе подведения итогов масштабной природоохранной работы в регионе, сообщается на официальном сайте Года экологии.

"Особенность нашего региона в том, что уникальное по своей красоте и богатству природное наследие сочетается с динамичным развитием промышленного сектора экономики, поэтому моя принципиальная позиция как главы региона — неукоснительное соблюдение всех экологических требований", — отметил глава Республики Хакасия Виктор Зимин.

В этом году в регионе увеличили площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения, в настоящее время она составляет более 380 тысяч гектаров, а вместе с заповедниками и заказниками федерального значения превышает 900 тысяч гектаров. В нынешнем году заключены соглашения о создании государственного природного заказника "Озера Койбальской степи".

В Год экологии в регионе участие в массовых природоохранных мероприятиях приняли 350 тысяч человек.

Больше 4 тысяч гектаров составила площадь восстановленных лесов, а лесистость территории республики увеличивается каждый год и составляет 49,8% от всей площади региона.

Другим важным направлением работы в рамках Года экологии стало экологическое просвещение: формирование экокультуры, вовлечение активной молодежи в природоохранные акции, развитие добровольческих экологических движений. По итогам традиционных субботников собрано несколько тысяч кубических метров мусора.

На следующий день после мероприятия в республике прошел ряд круглых столов по эколого-просветительской тематике. Ученые и специалисты-практики поделились опытом природоохранной деятельности и определили векторы дальнейшего развития.

"Проведение природоохранных мероприятий не ограничится 2017 годом, мы и в дальнейшем будем работать над решением ключевых экологических проблем республики", — заверил министр природных ресурсов и экологии Хакасии Юрий Соколов.

На торжественном мероприятии почетными грамотами и благодарственными письмами наградили сотрудников, которые внесли большой вклад в развитие экологической культуры и повышение качества окружающей среды в Хакасии.