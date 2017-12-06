Вокруг Севастополя восстановят "зеленый щит"

В городе, по его словам, проходит много мероприятий по лесовосстановлению, в частности санитарные и выборочные рубки, которые компенсируются новыми посадками. За 2017 год в регионе восстановлено 30,92 гектара леса.
"Большое внимание уделяется сохранению и обновлению лесного массива. В этом году в питомниках и вокруг города высажено 95 тысяч саженцев крымской сосны. Активное участие в таких мероприятиях принимают дети и юные участники нашего школьного лесничества. Очень важно привить подрастающему поколению бережное отношение к природе", — добавил Самойлов.