Вокруг Севастополя восстановят "зеленый щит"

Правительство Севастополя продолжает масштабную кампанию по высадке и охране зеленых насаждений, сообщается на официальном сайте Года экологии.

"В 1970-1980 годах вокруг Севастополя создавалось "зеленое кольцо" из сосны краснокнижной, крымской и пицундской. Это 20,4% от общего количества лесных насаждений. В этом году заготовлены семена лесных растений для посадки на общей площади 211 гектаров. В дальнейшем они будут высажены по существующему кольцу", — пояснил начальник главного управления природных ресурсов и экологии Сергей Самойлов.

В городе, по его словам, проходит много мероприятий по лесовосстановлению, в частности санитарные и выборочные рубки, которые компенсируются новыми посадками. За 2017 год в регионе восстановлено 30,92 гектара леса.

"Большое внимание уделяется сохранению и обновлению лесного массива. В этом году в питомниках и вокруг города высажено 95 тысяч саженцев крымской сосны. Активное участие в таких мероприятиях принимают дети и юные участники нашего школьного лесничества. Очень важно привить подрастающему поколению бережное отношение к природе", — добавил Самойлов.