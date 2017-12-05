Рогозин призвал навести порядок в обращении с опасными веществами в Арктике

Вице-премьер Дмитрий Рогозин призвал навести порядок в системе обращения с опасными отходами в Арктике. Об этом он заявил в ходе заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Заседание прошло в рамках седьмого международного форума "Арктика: настоящее и будущее". Рогозин приравнял опасные отходы в Арктике к химическому оружию, сообщает Arctic.ru.

"Считаю необходимым провести анализ данных территориальных схем, а также разработать организационный и финансово-экономический механизмы регулирования и контроля обращения отходов первого и второго класса опасности, обеспечивающие экономически эффективную и экологически безопасную систему обращения с ними в арктической зоне России", — заявил вице-премьер.

Самую большую опасность отходы представляют в местах с преобладаним низких и экстремально низких температур, так как многомёрзлые почвы обладают крайне низким самоочищающимся потенциалом.

"В результате этого большинство применяемых в районах с благоприятными климатическими условиями способов и технологий обезвреживания, размещения и уничтожения токсичных отходов, а также рекультивации земель и акваторий, загрязнённых опасными веществами, практически малоэффективно", — сказал Рогозин.

По его словам, система государственного контроля над цепочкой утилизации высокоопасных отходов "производство — перемещение — обезвреживание — размещение (или уничтожение)" отсутствует, а требования к обращению с отходами разного класса опасности не различаются.

"Производители высокоопасных отходов демотивированы обеспечивать их безопасную утилизацию из-за незначительности наказания, откровенной слабости администрирования. Практически отсутствуют производственные мощности по безопасному обезвреживанию и уничтожению высокоопасных отходов", — заявил Рогозин.

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