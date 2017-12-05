Строительство ледокола "Лидер" может пройти на условиях ГЧП

Финансирование строительства ледокола "Лидер" может осуществляться на условиях государственно-частного партнёрства (ГЧП). Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на заседании государственной комиссии по вопросам развития Арктики, передает Arctic.ru. Заседание прошло в рамках седьмого международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

Он добавил, что расходы на финансирование строительства могут быть учтены в госпрограмме развития Арктики.

"Сейчас это включено в аналитическую часть госпрограммы, но активно идут обсуждения возможных алгоритмов финансирования, в том числе на условиях государственно-частного партнёрства", — заявил Рогозин.

Для обеспечения стабильной работы восточного направления Северного морского пути России необходим не один ледокол, а как минимум три. "Без ледокола "Лидер", причём не одного, а как минимум трёх, мы не сможем обеспечить бесперебойную стабильную статистику проводок по восточному маршруту, а это может поставить под угрозу вообще все наши планы по добыче углеводородов и иных богатств в арктической зоне", — считает Рогозин.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнёром седьмого международного форума "Арктика: настоящее и будущее". Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, "Р-Спорт", РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, "Прайм", "ИноСМИ".