В составе правительства Санкт-Петербурга создадут арктическое подразделение

В составе правительства Санкт-Петербурга будет создано специальное подразделение, занимающееся реализацией федеральной программы по развитию Арктики. Об этом губернатор города заявил в ходе седьмого международного форума "Арктика: настоящее и будущее", проходящего в Санкт-Петербурге.

"Правительством прорабатывается вопрос о создании отдельного структурного подразделения в составе правительства города, отвечающего за реализацию федеральной программы по развитию Арктики. Задачи этого подразделения будут заключаться в координации деятельности всех учреждений, организаций и предприятий, связанных с освоением Арктики, а также организации взаимодействия со всеми регионами, входящими в эту программу, и федеральным центром", — рассказал он.

Он предложил главам арктических регионов присоединиться к работе нового ведомства. "Потому что время не ждёт, время требует от нас самых решительных действий по выполнению задач, поставленных президентом", — сказал губернатор.