Экологическая безопасность в Новосибирске: итоги 2017 года

Более 600 проверок и расследований в 2017 году: итоги работы в области экологической безопасности в Новосибирской области подвели 4 декабря, сообщается на официальном сайте проекта "Год экологии в России".

Участие в публичных обсуждениях приняли представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Новосибирской области.

"В 2017 году к административной ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды привлечено более 680 нарушителей, общая сумма штрафов составила более 17 миллионов рублей", — говорится в сообщении со ссылкой на заместителя руководителя департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Евгения Стукалина.

Публичное обсуждение было проведено в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольно-надзорной деятельности", разработанной по поручению президента РФ Владимира Путина и утвержденной в конце декабря 2016 года президиумом совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.