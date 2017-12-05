Экологическая безопасность в Новосибирске: итоги 2017 года

Участие в публичных обсуждениях приняли представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Новосибирской области.
"В 2017 году к административной ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды привлечено более 680 нарушителей, общая сумма штрафов составила более 17 миллионов рублей", — говорится в сообщении со ссылкой на заместителя руководителя департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Евгения Стукалина.
Публичное обсуждение было проведено в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольно-надзорной деятельности", разработанной по поручению президента РФ Владимира Путина и утвержденной в конце декабря 2016 года президиумом совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.