За год в Екатеринбурге ликвидировали 932 незаконные свалки

Председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов подвел итоги Года экологии в регионе в радиоэфире, сообщается на официальном городском портале.

По его словам, с начала года с городской территории вывезли 17 тонн отходов и ликвидировали 932 несанкционированные свалки.

"Практика раздельного сбора отходов у нас уже существует: горожане сортируют самостоятельно пластиковые бутылки, ртутьсодержащие лампы, батарейки, макулатуру. Отдельные контейнеры появятся для несортированных и пищевых отходов", – сообщил председатель комитета.

Также город решает проблему бездомных животных. За этот период специалисты отловили 6 тысяч собак.

Свалов заявил, что в рамках программы озеленения города планируется открыть парки в микрорайонах Солнечный, Мичуринский и Академический. Помимо этого продолжается работа по созданию рекреационного кластера "Шарташский лесопарк". А к июню 2018 года часть лесов Свердловской области будет наделена статусом охраняемых территорий: здесь запретят вырубку, строительство, прокладку дорог и другую хозяйственную деятельность.