Сайт по развитию заповедного волонтерства в России появится в 2018 году

По словам Донского, в 2017 году круг подвижников заповедного дела существенно расширился: на территории заповедников и нацпарков России работали до 1 миллиона добровольцев.
Наиболее эффективно организована работа с добровольческим движением в Кроноцком заповеднике, нацпарках "Кенозерский" и "Таганай", заповедниках "Столбы" и "Полистовский".
При этом Донской отметил, что экологическое добровольчество не ограничивается географией заповедных территорий. Значительное место в нем занимают добровольные противопожарные дружины, особенно ярко проявившие себя в 2010 году во время масштабных пожаров, охвативших центральную Россию.