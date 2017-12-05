Сайт по развитию заповедного волонтерства в России появится в 2018 году

Сайт-агрегатор для систематизации волонтерской работы в заповедниках на территории России планируется разработать до середины следующего года, сообщает пресс-служба Минприроды России со ссылкой на главу ведомства Сергея Донского.

"С целью систематизации волонтерской работы мы планируем до середины 2018 года разработать площадку — сайт-агрегатор, объединяющий все имеющиеся предложения, по аналогии с букингом", — заявил министр природных ресурсов и экологии РФ на Всероссийском форуме добровольцев 4 декабря в Москве.

По словам Донского, в 2017 году круг подвижников заповедного дела существенно расширился: на территории заповедников и нацпарков России работали до 1 миллиона добровольцев.

Наиболее эффективно организована работа с добровольческим движением в Кроноцком заповеднике, нацпарках "Кенозерский" и "Таганай", заповедниках "Столбы" и "Полистовский".

При этом Донской отметил, что экологическое добровольчество не ограничивается географией заповедных территорий. Значительное место в нем занимают добровольные противопожарные дружины, особенно ярко проявившие себя в 2010 году во время масштабных пожаров, охвативших центральную Россию.