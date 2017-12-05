Фокин: проект рекультивации Пихтулинской свалки – один из самых успешных

Проект рекультивации бывшего городского полигона ТБО в Чебоксарах является одним из самых успешных в стране, считает директор ФГБУ "ВНИИ "Экология" Сергей Фокин, прибывший в столицу Чувашии для ознакомления с ходом работ. Об этом сообщает "Российская газета".

"Рекультивация полигонов ТБО таких размеров — задача непростая. В России мало кто умеет работать с такими проектами. Ваш объект — один из самых успешных, которые мне довелось увидеть. Многим регионам стоит поучиться такому профессиональному подходу по данному направлению", — отметил он.

Проект рекультивации предусматривает восстановление почвы и последующую передачу земельного участка для сельскохозяйственного, лесохозяйственного или рекреационного использования.

Работы по первому этапу рекультивации, который в общей сложности должен занять 16 месяцев, идут полным ходом. Переработано 444,2 тысячи кубических метров отходов. Уложено 55,7 тысячи квадратных метров геотекстиля и около 50 тысяч квадратных метров щебня, 44,5 тысячи квадратных метров изолирующего материала — геомембраны.