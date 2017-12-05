Экологический образовательный центр для детей открылся в Ростове

В Ростове открылся образовательный центр "Экориум", занимающийся экологическим образованием и просвещением детей, сообщает "Российская газета".

Учащиеся школ и детских садов могут посещать лекции бесплатно. Помимо этого сотрудники центра сами приезжают в учебные заведения.

"К каждому возрасту нужен свой подход. Для самых маленьких, например, у нас есть специальные игры", – рассказала руководитель центра "Экориум" Елена Пасько.

С момента открытия на занятиях в центре побывало около тысячи детей.