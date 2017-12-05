Эксперт: в экологическом волонтерстве задействовано более 4 тысяч человек

В Ассоциации волонтерских центров прошла лекция "Экологическое волонтерство – подведение итогов Года экологии", на которой обсудили способы участия добровольцев в экологических проектах, сообщается на официальном сайте организации.

Эксперты призвали общественные организации участвовать в акциях по защите природы, а Дмитрий Свиридов, начальник отдела реализации волонтерских программ ФГБУ "Роспатриотцентр", подчеркнул, что на данный момент экологический штаб насчитывает более 4 тысяч человек, и это значит, что проблемы экологии волнуют многих добровольцев по всей стране.

В 2017 году волонтеры работали во многих заповедниках России, каждый в зависимости от физических сил и навыков получал особое задание.