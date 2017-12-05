Военные экологи рекультивируют земли острова Большой Шантар

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Экологическое подразделение Восточного военного округа очистит 1,5 тысячи квадратных метров территории острова Большой Шантар в Хабаровском крае. Работы начнутся в 2018 году, сообщает пресс-служба округа.

"Летом следующего года экологическое подразделение ВВО приступает к рекультивации земель острова Большой Шантар. Планируется очистить и рекультивировать территории площадью около 1,5 тысячи квадратных метров. Будет демонтировано около 20 разрушенных зданий и сооружений, собран крупногабаритный металлолом и старые бочки общим весом более 110 тонн", — говорится в сообщении.

В 2016 году специалисты экологической службы округа и представители нацпарка "Шантарский" обнаружили на территории острова около двух тысяч металлических бочек и несколько единиц техники, подлежащих утилизации. В 2017 году военные экологи приступили к вывозу старых бочек.

Большой Шантар — самый большой из островов Шантарского архипелага, расположенного в Охотском море. На острове создан национальный парк и уделяется особо внимание развитию туризма. Здесь обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. На островах также находятся лежбища краснокнижных тюленей, а вблизи архипелага регулярно замечают гренландских китов.