В Приморском крае усилят подкормку диких кабанов

Усиленная подкормка позволит снизить миграционную активность и предотвратить распространение классической чумы, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Ранее в охотничьих угодьях на юге региона обнаружили вирус классической чумы свиней. Вице-губернатор края Валентин Дубинин поручил направить все силы и средства на предотвращение возникновения новых очагов заболевания.

"Чтобы снизить миграционную активность, охотпользователи должны провести обследования территории своих охотничьих угодий. Также необходимо усилить подкормку кабанов для удержания их на месте", — подчеркнул заместитель главы региона.

Кроме того, охотникам рекомендовали увеличить в охотничьих хозяйствах отстрел молодых особей диких кабанов, как наиболее подверженных миграциям.

Специалисты также напоминают о необходимости запрашивать ветеринарно-сопроводительный документ при покупке свиноголовья, где указывается наличие вакцинации против классической чумы свиней.

В администрации Приморья подчеркивают, что снижение гибели диких копытных животных — одна из стратегических задач, связанных как с сохранением численности охотничьих животных в целом, так и с сохранением основной кормовой базы крупных кошачьих Дальнего Востока России — амурского тигра и дальневосточного леопарда.