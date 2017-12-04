Сладкая жизнь на ВДНХ: в павильоне №28 открылся музей «пчеловодство»
© РИА Новости / Константин Чалабов
19:4304.12.2017
(обновлено: 19:48 04.12.2017)
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Сладкая жизнь на ВДНХ: в павильоне №28 открылся музей пчеловодства

В завершение Года экологии в павильоне №28 на ВДНХ по инициативе департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы совместно с Союзом пчеловодов России официально открылся музей пчеловодства. Этот музей не имеет аналогов в мире, а на его территории можно узнать буквально все о пчелах и меде.

Павильон "Пчеловодство" на ВДНХ существует с давних времен. Его открытие датируется 1939 годом. Но в последнее время здание пришло в запустение. Год экологии оказался лучшим временем, чтобы над 28-м павильоном вновь гордо поднялся флаг пчеловодов. Правда, с поправкой на современные реалии — теперь это суперсовременный, мультимедийный комплекс.

"Буквально за четыре-пять месяцев мы создали тут, на мой взгляд, серьезный интерактивный экоцентр. И даже если человек совсем ничего не знает о пчелах и меде, он может сюда прийти и через полчаса выйти уже с необходимым багажом знаний о пчелах", — сказал на церемонии открытия музея руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Сам Антон Кульбачевский знает немало и о пчелах, и о меде, должность все-таки обязывает. Но, кажется, и он вынес что-то новое из познавательной экскурсии по интерактивному музею.

© РИА Новости / Игорь ПодгорныйВ природе существуют различные породы пчел, в том числе и отечественные: среднерусские и карпатские
© РИА Новости / Игорь Подгорный
В природе существуют различные породы пчел, в том числе и отечественные: среднерусские и карпатские

А удивительных фактов в этот день было приведено немало. Оказывается, у пчел не два глаза, а целых пять. И вообще они по-своему видят мир. Например, красный цвет они не идентифицируют, зато различают более десяти оттенков белого. В природе существуют различные породы пчел, в том числе и отечественные: среднерусские и карпатские. Есть у пчел и свои профессии: строители, охранники, уборщицы, особо почетной считается работа разведчика. Еще один удивительный факт заключается в том, что чем пчела "южнее", тем она миролюбивее.

Для тех, кто лучше воспринимает информацию визуально, в музее тоже есть чем заняться. Здесь можно встретить двигающуюся пчелу, увеличенную до одного метра, а с помощью мультимедийных панелей гости могут наблюдать, как работали пчеловоды в прошлом и что изменилось в их труде сегодня.

Для полного погружения есть стенд с 3D-очками, они дают возможность понаблюдать, как пчелы собирают мед. Для особо любознательных в музее оборудована специальная лаборатория, где под микроскопом виден состав различных сортов меда. В самом центре экспозиции находится огромный прозрачный улей, в котором живет пчелиная семья. Планируется, что в летнее время пчелы будут свободно перемещаться по территории ВДНХ, а в зимнее — их домом снова станет прозрачный улей.

Антон Кульбачевский: у нас каждый год – это Год экологии
© РИА Новости / Алексей Даничев
Антон Кульбачевский: у нас каждый год – это Год экологии

По словам Антона Кульбачевского, выпускать пчел нужно для того, чтобы они опыляли цветы на территории ВДНХ. Пчелы славятся своим трудолюбием, поэтому руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды уверен, что ни мороженое, ни сладкая вата, ни другие соблазны не должны сбить их с толку.

"В любом случае цветы надо опылять. Это работает. Мы на Арбате высадили после программы "Моя улица" новые зеленые насаждения, там пчелы совершенно нормально занимаются опылением. И никто еще не пострадал, ничье мороженое и ничья сладкая вата", — отметил Кульбачевский.

Пчелы из музея будут отлучаться для проведения сезонных работ по опылению, а вот мед в павильоне представлен круглогодично. Попробовать лакомство и приобрести баночку-другую про запас можно в специализированном магазине на территории музея, где представлено более 100 видов меда. Работники павильона уверяют: каждый сладкоежка найдет здесь что-то по вкусу.

Владимир Лебедев

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