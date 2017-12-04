Представители крупнейших СМИ обсудят проблемы экологической журналистики

Информационные агентства "Россия Сегодня", ТАСС, издательский дом "Коммерсант", профильные экологические издания, представители известных общественных организаций и сотрудники пресс-служб примут участие в дискуссии "Экологическая журналистика: просвещение и пропаганда".
Помимо этого на сессии затронут вопросы необходимости создания отдельных экологических редакций, базы данных информационных, образовательных и общественных организаций в сфере экологического просвещения, а также проведения мониторинга состояния уровня экологической культуры в России.
В ходе дискуссии участники обсудят тему развития института социальной рекламы в СМИ и возможность использования образовательного потенциала особо охраняемых природных территорий в экологическом образовании и просвещении.