Представители крупнейших СМИ обсудят проблемы экологической журналистики

Панельная сессия, посвященная экологической журналистике, состоится в рамках деловой программы V Всероссийского съезда по охране окружающей среды и второй международной выставки-форума "Экотех", сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Информационные агентства "Россия Сегодня", ТАСС, издательский дом "Коммерсант", профильные экологические издания, представители известных общественных организаций и сотрудники пресс-служб примут участие в дискуссии "Экологическая журналистика: просвещение и пропаганда".

Участники обсудят состояние и перспективы развития экологического просвещения в России, а также успешные практики реализации образовательных и просветительских проектов.

Помимо этого на сессии затронут вопросы необходимости создания отдельных экологических редакций, базы данных информационных, образовательных и общественных организаций в сфере экологического просвещения, а также проведения мониторинга состояния уровня экологической культуры в России.

В ходе дискуссии участники обсудят тему развития института социальной рекламы в СМИ и возможность использования образовательного потенциала особо охраняемых природных территорий в экологическом образовании и просвещении.