Антон Кульбачевский: у нас каждый год – это Год экологии

Для департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Год экологии не стал дополнительной нагрузкой, при этом департаментом выполнены практически все задачи, поставленные на 2017 год.

Об этом в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

"Я люблю говорить, что у нас Год экологии — это каждый год. Для экологов это не какая-то дополнительная нагрузка. Мы больше на самом деле занимаемся образованием, просвещением", — сказал Кульбачевский.

Среди наиболее знаковых событий, которые состоялись в столице в Год Экологии, Кульбачевский отметил автопробег "Эколог и я", маршрут которого проходил из Москвы в Севастополь. Транспортными средствами пробега стали мотоциклы и электромобили.

"Транспорт, который принимал участие в этом автопробеге, показал свою состоятельность. Можно оказывается доехать из Москвы до Севастополя на электромобиле", — отметил Кульбачевский.

Другим крупным событием Года экологии в Москве Антон Кульбачевский назвал Климатический форум городов России, на котором побывали представители более чем 30 регионов страны.

В текущем году департаментом природопользования и охраны окружающей среды запланировано еще несколько мероприятий: открытие музея леса в природном парке "Битцевский лес", выставка-форум "Экотех" и Всероссийский съезд по охране окружающей среды, который проходит каждые четыре года.