Представлен проект развития опорной зоны Ненецкого округа

Врио главы Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский представил проект опорной зоны НАО, сообщает сайт arctic.ru.

Опорные зоны должны стать основным механизмом развития арктического региона РФ. Они предусматривают развитие территории как целостного проекта, где все отраслевые мероприятия взаимно увязаны на этапах планирования, финансирования и реализации. Осуществление пилотных проектов по непосредственному созданию опорных зон намечено на 2018-2020 годы, а их функционирование — на 2021-2025 годы.

Как рассказал Цыбульский в ходе пленарного заседания седьмого международного форума "Арктика: настоящее и будущее", приоритетным инфраструктурным элементом проекта должно стать строительство глубоководного незамерзающего порта Индига, который сможет обрабатывать до 30 миллионов тонн грузов в год. Предполагается, что в структуру порта войдут, в частности, нефтяные и угольные терминалы, а также терминал по отгрузке сжиженного природного газа (СПГ).

"Бухта Индига — единственная, уникальная незамерзающая бухта на всем побережье арктической зоны, с благоприятной геологией дна, с возможностью принимать суда до 350 тысяч тонн без ледокольного сопровождения в течение всего года", — сказал Цыбульский.

Также в основу развития опорной зоны заложены строительство железнодорожной линии Сосногорск — Индига, реконструкция аэропортов в Нарьян-Маре и поселке Андерма и строительство трех автомобильных дорог.