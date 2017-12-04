Представлен проект развития опорной зоны Ненецкого округа

Как рассказал Цыбульский в ходе пленарного заседания седьмого международного форума "Арктика: настоящее и будущее", приоритетным инфраструктурным элементом проекта должно стать строительство глубоководного незамерзающего порта Индига, который сможет обрабатывать до 30 миллионов тонн грузов в год. Предполагается, что в структуру порта войдут, в частности, нефтяные и угольные терминалы, а также терминал по отгрузке сжиженного природного газа (СПГ).
"Бухта Индига — единственная, уникальная незамерзающая бухта на всем побережье арктической зоны, с благоприятной геологией дна, с возможностью принимать суда до 350 тысяч тонн без ледокольного сопровождения в течение всего года", — сказал Цыбульский.
Также в основу развития опорной зоны заложены строительство железнодорожной линии Сосногорск — Индига, реконструкция аэропортов в Нарьян-Маре и поселке Андерма и строительство трех автомобильных дорог.