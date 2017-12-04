Акваторию Нарьян-Мара продолжат очищать от заброшенных судов в 2018 году

В следующем году в рамках реализации приоритетного проекта "Чистая страна" будет утилизировано не менее 34 объектов на водоемах административного центра и единственного города Ненецкого автономного округа. На эти цели предполагается направить около 2 миллионов рублей из средств окружного бюджета, сообщает официальный сайт проекта "Год экологии в России".

В прошлом году было проведено обследование всей береговой полосы и прибрежной акватории реки Печоры в границах Нарьян-Мара и поселка Искателей. По итогам данной работы было выявлено 94 брошенных судна.

"Как пояснили в профильном ведомстве, 20 объектов будет убрано за счет средств округа, 4 бесхозяйных объекта мэрия примет в свою собственность для дальнейшей утилизации, еще 10 судов уберут сами собственники плавсредств", — говорится в сообщении.

Проект "Чистая страна" реализуется на территории НАО с 2017 года и приурочен к Году экологии в России. На сегодня с акватории и прибрежной полосы озера Качгорт убрано и утилизировано 35 объектов: 13 плавсредств убрали собственники судов и земельных участков, еще 22 судна утилизировано в рамках государственной программы за счет средств окружного бюджета. На эти цели было выделено 1,5 миллиона рублей. По итогам проведенной работы из Нарьян-Мара вывезено около 3 тысяч тонн металла.