В мобильном приложении "Берегите лес" теперь можно сообщить о пожаре

Сообщить о пожаре в лесу теперь можно через мобильное приложение "Берегите лес", сообщается на сайте министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

"Берегите лес" разработано федеральной диспетчерской службой "Авиалесоохрана". С его помощью можно просто и быстро обратиться на прямую линию лесной охраны. При обнаружении пожара достаточно отправить сообщение, прикрепив к нему фотографию, или бесплатно позвонить по телефону. Координаты места происшествия и человека, сообщившего о проблеме, определяются автоматически.

Приложение включает в себя карту, на которой отмечаются региональные диспетчерские службы лесного хозяйства, учреждения авиационной охраны лесов и органы исполнительной власти в области лесных отношений всех субъектов страны.

В нем также можно ознакомиться со справочными и нормативными документами, ответами на самые распространенные вопросы и перечнем мероприятий в системе лесного хозяйства. Раздел "Полезная информация" содержит сведения о типах пожаров, инструкции о действиях в разных ситуациях, возникающих в лесу.

Приложение направляет рush-уведомления о введенных режимах чрезвычайной ситуации в конкретных регионах и позволяет отслеживать пожароопасную обстановку по стране на текущие и предстоящие двое суток на основании ежедневных метеосводок.

Приложение "Берегите лес" доступно для iOS, Android и Windows Phone.