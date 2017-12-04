Путин поручил проанализировать эффективность мер по переработке ТКО

Общественная палата РФ, СПЧ и ОНФ проанализируют эффективность мер по обеспечению переработки твердых коммунальных отходов согласно рекомендации президента России Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Помимо этого указанным органам рекомендуется представить предложения по обеспечению учета мнения граждан РФ при строительстве объектов, используемых для переработки отходов. Доклад должен быть закончен до 1 августа 2018 года.

Ответственными за выполнение поручения президента назначены секретарь ОП РФ Валерий Фадеев, глава СПЧ Михаил Федотов, а также сопредседатель центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы РФ Ольга Тимофеева.