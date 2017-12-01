Более 4 тысяч деревьев высадили в Волго-Ахтубинской пойме

Волгоградский ботанический сад и облкомприроды в сотрудничестве с вузами, общественными организациями и волонтерами провели лесовосстановительные работы в Волго-Ахтубинской пойме, сообщает пресс-служба комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

В октябре — ноябре на территории парка специалисты провели санитарную очистку некоторых участков от мусора, сухостоя, сгоревших деревьев, говорится в сообщении.

Энтузиасты вручную высадили более 4 тысяч саженцев дуба, тополя, ивы и шиповника, в том числе более 1 тысячи деревьев и кустарников в прибрежной зоне ерика Старый Каширин. Основная часть растений была предоставлена Волгоградским ботсадом.

Природный парк "Волго-Ахтубинская пойма" является биосферным резерватом ЮНЕСКО. Пойма представляет собой уникальную природную зону — систему оазисов посреди засушливых территорий Юга России. В мире таких образований единицы.